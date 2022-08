Vendas no comércio varejista caem 1,4% em junho

As vendas no comércio varejista no país caíram 1,4% na passagem de maio para junho. Foi a segunda taxa negativa seguida do setor, que acumula agora uma retração de 0,8% em dois meses, na comparação com o bimestre anterior.

O resultado de junho traz a maior variação negativa para o comércio desde dezembro do ano passado, quando a queda foi de 2,9%.

Os dados são da Pesquisa Mensal do Comércio, divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE.

Na comparação com o mês de maio, sete das oito atividades investigadas pela pesquisa apresentaram queda nas vendas, sendo que as maiores influências para o resultado vieram dos setores de tecidos, vestuário e calçados e hiper e supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo.

A única atividade que cresceu frente ao mês anterior foi a de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria.

De acordo com o IBGE, nesse segmento, o aumento está ligado aos artigos farmacêuticos e reflete a alta nos preços dos medicamentos.

No primeiro semestre do ano, houve uma alta acumulada de 1,4% frente ao mesmo período de 2021, e, nos últimos 12 meses, perda de 0,9%. Nesse último indicador, também é o segundo mês consecutivo no campo negativo, o que não acontecia desde agosto de 2017.

