Vendas no pós-pandemia foram mais intensas na Região Norte

Os estados da Região Norte estão entre as unidades da federação que responderam nos últimos meses, de forma mais intensa, pela aceleração do ritmo de recuperação das vendas presenciais no varejo pós-pandemia.

É o que aponta um levantamento realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. Cinco dos sete Estados da Região Norte apresentaram avanço acima da média nacional, que foi de 1,6%.

Os primeiros no ranking de crescimento nacional são Roraima, com 17,1%; Pará, com 15,7%, Amapá, com 14,6%. Amazonas, com 6,2%, e Rondônia, com 3,2%, também aparecem bem acima da média nacional nas vendas de varejo presencial pós pandemia.

Relatórios fornecidos pelo Google Mobility que medem o fluxo de pessoas em espaços como shoppings e comércios em geral, mostram que a venda de bens ou serviços praticamente se normalizou em relação ao início de 2020.

Fabio Bentes, economista da CNC, aponta os fatores que colocam os estados do Norte em destaque no aumento de vendas presenciais nos últimos meses.

O levantamento mostra que na região norte as vendas presenciais se sobressaem ao comércio online, ao contrário das demais regiões do país, que possuem cadeia logística de e-commerce mais avançada.

