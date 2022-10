Vendas para Dia das Bruxas devem crescer de 12 a 15% este ano em SP

De acordo com a Associação Comercial de São Paulo, o crescimento das vendas de Halloween deve ser de 12 a 15% este ano. Nas lojas da 25 de Março, tradicional região de comércio popular de São Paulo, a procura por itens do Dia das Bruxas já é grande. De acordo com um dos lojistas, a venda está três vezes maior que no ano passado e, se continuar assim, vai faltar mercadoria.

Um dos itens mais vendidos para este Halloween é um pote de doce em formato de abóbora. Custa R$ 15. Os consumidores procuram também chapéus de bruxa para compor a fantasia. Os preços vão de R$ 6 a R$ 130.

As vendas nas lojas de fantasia e adereços de São Paulo estão altas também poca causa da Copa. Bandeiras, camisetas, bonés e vuvuzelas são os itens mais procurados.

Economia São Paulo Dimas Soldi – Repórter da TV Brasil Dia das Bruxas comércio São Paulo Rua 25 de Março 62:00