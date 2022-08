Venenosa da Record é surpreendida com demissão após voltar das férias

A jornalista Ana Paula Portuguesa, responsável pela “A Hora da Venenosa“, exibido no “Balanço Geral” da Record Rio, foi surpreendida na manhã da última quinta-feira (25) após voltar de suas férias. A apresentadora recebeu sua carta de demissão no momento que chegou no estúdio da Record para as gravações.

+ Medo de polícia? Record abre mão de influenciadora em “A Fazenda” depois de polêmicas

Em conversa com o Splash, jornalista afirmou que em nenhum momento suspeitou que seria demitida. “Enfim, fui pega de surpresa, não esperava. Mas acontece. Estava lá há quase 3 anos”, afirmou.

Ana Paula Portuguesa confirmou a sua saída através das redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram)

Em seguida, Ana Paula contou que a audiência do programa estava indo muito bem, alcançando o 1º lugar na audiência. “Fiz as férias do Amin e depois continuei no programa. E até li agora num site que a audiência era ruim, mas pelo contrário. Diversas vezes conseguimos ficar em 1º lugar. Acho que as coisas mudaram por lá”, finalizou.

Demissões na Record TV A demissão de Ana Paula Portuguesa aconteceu apenas três meses após o corte de Amin Khader, que havia comemorado 18 anos de casa.

Na época, além de Khader, a editora-chefe do Balanço Geral, Renata Belchior, e o produtor de pauta Bernardo Lacombe também foram demitidos.

Fique por dentro de tudo o que acontece no Mundo dos Famosos:

+ Cintia Dicker surpreende com tamanho de sua barriga aos 5 meses de gestação

+ Cauã Reymond se emociona no “Encontro” após falar sobre a aceitação do seu cabelo

+ Rihanna causa revolta após estreia de coleção inusitada com ketchup da Fenty Beauty