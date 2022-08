Vera Fischer se manifesta após ser furtada em Feira Hippie de Belo Horizonte

A atriz Vera Fischer falou sobre o furto que sofreu no último domingo, 24, em Belo Horizonte. Ela passeava na Feira Hippie por volta das 13h quando teve seus pertences pessoais furtados, incluindo cartões de banco, documentos e cerca de R$ 200 em dinheiro.

A artista estava em cartaz na capital mineira com a peça “Peça Quando Eu For mãe Quero Amar Desse Jeito”. Após o furto, ela registrou um boletim de ocorrência. O casal que cometeu o crime não foi identificado. O furto foi presenciado por uma mulher que viu um homem jogando os documentos da atriz em uma lixeira.

Essa testemunha, que preferiu não se identificar, entrou em contato com a Agência Amarelo Urca, responsável por cuidar da imagem e da carreira de Vera, para devolver os documentos.

“Agradeço e admiro muito essa pessoa que escolhe ficar no anonimato e dispor do seu tempo para buscar os meios de fazer o bem e o que é certo”, declarou a atriz, que também lamentou a falta de segurança no local em que foi furtada. Além da mulher que encontrou seus documentos, Vera também agradeceu quem tentou ajudá-la de alguma outra forma. “Muito obrigada a todas as pessoas que se mobilizaram para resolver o problema. Ainda são muitos os brasileiros que não desistem nunca de construir esse país cada dia melhor mesmo diante de tantas dificuldades nos tempos atuais.”