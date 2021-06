Sociedade



Publicado em 23 de jun de 2021 e atualizado às 22:07

Engenheira ou Engenheiro de Segurança do Trabalho (Coordenação de Saúde e Segurança do Trabalho).

Se você procura por calçados com qualidade das maiores marcas, visite a MINAS CALÇADOS

REQUISITOS:

Curso Superior completo e Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho;

Experiência em implantação de programa de segurança comportamental;

Experiência em gestão de processos, elaboração e acompanhamento de indicadores;

Experiência na elaboração de políticas, programas, normas e regulamentos de Segurança do Trabalho;

Atuação em campo.

Os(as) interessados(as) à vaga devem cadastrar currículo até o dia 29/06/2021, acessando https://vemparaaveracel.gupy.io/

Analista de Geoprocessamento Jr (Coordenação de Planejamento Florestal)

REQUISITOS:

Curso Superior completo em Engenharia Florestal, Agronômica, Cartográfica, Geografia ou áreas afins;

Experiência no uso de ferramentas de SIG (Sistema de Informações Geográficas);

CNH categoria “B”;

Experiência com sensoriamento remoto e banco de dados espaciais

Conhecimento em legislação ambiental

Os(as) interessados(as) à vaga devem cadastrar currículo até o dia 29/06/2021, acessando https://vemparaaveracel.gupy.io/

A Veracel é uma empresa que se preocupa com a inclusão. Todas as vagas também são destinadas a candidatos com deficiências.