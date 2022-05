Verdão e Galo, sem pedir de licença, tiraram o Timão do conforto

A oitava rodada teria sido uma boa oportunidade de o Corinthians consolidar-se na liderança do Brasileirão, mas o Timão vacilou, jogou muito mal contra o América-MG, e conseguiu um empate às duras penas dentro de casa. Poderia ter chegado aos 17 pontos, mas ficou somente com 15.

Se deu mal porque o Palmeiras ganhou do Santos na Vila Belmiro e o Atlético-MG derrotou o Avaí no Mineirão. Esses dois gigantes, que não sabem “brincar no parquinho”, só pensam em ganhar de todo mundo, atingiram o mesmo número de pontos do Corinthians, mas levam vantagem em critérios técnicos e são os novos líderes da competição.

É preciso destacar que o Timão fez um péssimo jogo contra o América. Mereceu perder. O curioso neste empate com os mineiros foi ver o time de Vitor Pereira jogar mal os 90 minutos.

Ultimamente, era mais comum a equipe alternar rendimentos do primeiro para o segundo tempo. Quase sempre melhorava depois do intervalo. Desta vez, não. Quem mandou na partida foi o América, que, repito, mereceria sair de Itaquera com a vitória.

E a paciência da Fiel Torcida com o técnico começou a se esgotar. Antes do jogo, tinha uma faixa na arquibancada que dizia:”VP, chega. Pare de inventar”.

Hugo salva o patrão

Tão criticado pela torcida, o jovem goleiro Hugo salvou neste domingo (29/5) o emprego do técnico Paulo Sousa. Se o Flamengo perdesse mais um Fla-Flu, não tenha dúvidas que ele seria demitido imediatamente pelo presidente Rodolfo Landim.

Mas Hugo foi um gigante, fez grandes defesas e evitou pelo menos um empate no clássico. Saiu aplaudido do Maracanã.

Com a vitória, o Flamengo chegou aos 12 pontos e pulou para a nona colocação do Brasileirão. Com a derrota, o Fluminense caiu para 12º e segue com os mesmos 11 pontos.

Paulo Sousa, no entanto, sabe que não terá um minuto de paz. Seus próximos jogos no Brasileirão: Fortaleza (C), Bragantino (F) e Internacional (C). Só tem uma saída para aliviar a pressão: vencer, vencer, vencer – como sugere o belo hino do clube Rubro-Negro.

