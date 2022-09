Verde e amarelo! Anitta usa fio-dental com bandeira do Brasil e tira foto do bumbum molhado

Verde e amarelo! Anitta quebrou a internet na sexta-feira (02) ao publicar uma sequência de cliques em clima do feriado da independência do Brasil e, claro, da Copa do Mundo também. A cantora posou na piscina e fez um baita sucesso com os registros de seu dia de folga no Instagram!

Com uma estética bem brasileira, a Poderosa apostou num biquíni super ousado com as cores da bandeira brasileira e não deixou de esbanjar sensualidade nos registros onde aparece renovando o bronzeado na piscina. Como sempre, a musa causou polêmica nas redes sociais, mas foi bastante elogiada pelos fãs na ocasião.

“Eu não estava preparada! Vai, Brasil!”, celebrou uma seguidora da musa nos comentários da publicação de Anitta, que contou com mais de um milhão de curtidas em poucas horas. “A mulher não decepciona mesmo”, declarou outro internauta. “Orgulho de ser fã da Anitta”, disparou uma seguidora. Confira os cliques da musa:

Anitta faz desabafo sobre carreira internacional: “Difícil ganhar respeito” Abriu o jogo! Recentemente, Anitta brilhou durante sua performance no VMA 2022 ao ser a primeira artista brasileira a se apresentar no palco da premiação. Porém, em entrevista à Billboard Argentina, Anitta desabafou sobre o caminho que percorreu para receber o reconhecimento de sua música.

“Sou muito grata por todas as oportunidades que a vida me deu. Custou muito trabalho, esforço e tive que atravessar muitos obstáculos. Eu sei que para uma mulher latina, de origem humilde e pobre, é ainda mais difícil ganhar respeito e chegar onde cheguei. O que tenho certeza é que sem meus fãs eu não estaria onde estou, eles me dão força para continuar”, refletiu Anitta.

A Poderosa ainda contou que possui duas versões: uma quando está em casa com a família e outra quando está no palco, se apresentando para multidões. “A melhor versão de mim como Larissa é a pessoa que sou quando estou em casa com minha família e meu namorado de pijama e onde me sinto mais confortável. A melhor versão de Anitta é quando ela está no palco. É aí que eu dou tudo de mim e esqueço o resto. Eu canto, danço e me divirto. Essa é uma energia incrível”.

