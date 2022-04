Vereador Gabriel Monteiro é alvo de operação no Rio de Janeiro

O vereador Gabriel Monteiro (PL) é alvo de uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira (7). A ação faz parte do inquérito sobre o vazamento de um vídeo íntimo de Gabriel fazendo sexo com uma adolescente de 15 anos.

O vereador acusa ex-funcionários de terem vazado as imagens. Ele também é alvo de uma representação na Câmara Municipal do Rio por conta desse vazamento e de acusações, feitas por assessores e ex-funcionários, de assédios moral e sexual, agressões e uso indevido de servidores. O mandato em risco.

Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão na casa do vereador, em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, e o gabinete dele na Câmara de Vereadores, no Centro do Rio.

Gabriel pode responder por distribuir material pornográfico envolvendo menores (Artigo 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente). A pena chega a seis anos de prisão mais multa.