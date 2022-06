Vereador tenta contra a própria vida em Itabela

Um vereador do município de Itabela, mobilizou a atenção de todas as pessoas presentes durante sessão ordinária desta quinta-feira (02) de junho, ao tentar contra a própria vida.

O parlamentar Renaldo dos Santos Porto, popular “Renaldo da Feira” (PROS), inscreveu para utilizar a tribuna, mas acabou concluindo o discurso com as seguintes palavras “às vezes só nos resta uma solução”, onde retirou do bolso interno do paletó uma corda de rede e a envolveu no pescoço.

Os outros vereadores rapidamente interromperam a tentativa, além de acalmar o colega.

A sessão foi suspensa e o parlamentar destinado a receber auxilio especializado. No vídeo, também é possível ouvir as suplicas e orações de pessoas presentes, na casa legislativa.