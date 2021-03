Vereadora Rose da Saúde promove indicações

Semanas anteriores as atividades parlamentares foram iniciadas e mesmo com a presença forte da pandemia do COVID-19, os edis optaram em avançar nas rotinas, além dos processos regulares da casa legislativa.

A primeira secretária da casa, a vereadora “Rose da Saúde”, efetuou solicitações por meio da indicação 001/2021, para a Pavimentação asfáltica na avenida Bela Vista no bairro de mesmo nome, para proporcionar conforto e segurança aos moradores da localidade, gerando ainda melhor capacidade de limpeza e trafegabilidade.

Também foi realizada a indicação 002/2021, para a Construção de uma rotatória na BA-489, dando acesso aos bairros, Bela e Primavera, melhorando a mobilidade e reduzindo risco de acidentes de transito, que colocam em risco os moradores com base no elevado fluxo de pessoas e veículos.

Nesta terça-feira (09), nova audiência deverá ocorrer para tratar de assuntos ligados a sociedade itamarajuense.

A vereadora reforçou, “diariamente busco ouvir os anseios da comunidade e apresentar sugestões na casa parlamentar, trazer assim um equilíbrio para nosso povo”, relatou a Rose da Saúde.