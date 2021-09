Vereadora Rose da Saúde solicita entrega de correspondência e pavimentação de ruas

Destaque



Publicado em 29 de set de 2021 e atualizado às 23:19

Antes de construir, faça um orçamento e visite a CONSTRUTORA LIMA

Nesta terça-feira (28), a vereadora Rosineide Cunha (Rose da Saúde), ingressou na casa parlamentar 02 documentos públicos, com ações que beneficiará a população do município.

A indicação 060/2021 – solicita a “PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS MADRI E CRUZEIRO NO BAIRRO NOVO PRADO”, garantindo conforto e melhores condições de trafegabilidade aos moradores.

O pedido de providência 118/2021 – requisitando que à “AGÊNCIA DOS CORREIOS, REALIZE A ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS NOS BAIRROS PRIMAVERA, BELA VISTA, ITATIAIA, TAMBÉM NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS VISTA BELA E ITALAJE”, permitindo qualidade e segurança nas entregas postais da comunidade.

Os instrumentos parlamentares apresentados aos vereadores foram aprovados pelos edis, sendo publicados no portal da câmara municipal.

“Respeitamos esse momento de pandemia, mas sabemos que a população não pode sofrer com a falta de serviços básicos como os realizados pelos correios. Sobre as ruas que indiquei para serem pavimentadas, são locais onde diariamente os moradores convivem com dificuldade em transitar”, concluiu a vereadora Rose da Saúde.