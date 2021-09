Vereadora Rose da Saúde fala sobre prevenção ao suícidio e tem pedidos aprovados na câmara

Destaque



Publicado em 1 de set de 2021 e atualizado às 22:57

Na audiência ordinária da câmara legislativa municipal de Itamaraju desta terça-feira (31) de agosto a vereadora Rosineide Cunha, a popular (Rose da Saúde), ingressou na casa parlamentar um pedido de providência e indicação com ações que beneficiará a moradores do bairro Novo Prado e a população do interior do município.

O pedido 102/2021 solicita a CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE DO DISTRITO DE PAU D’ALHO E ASSENTAMENTO BELA VISTA.

Em favor dos moradores do Novo Prado a vereadora Rose da Saúde, realizou a indicação 054/2021, solicitando PAVIMENTAÇÃO DA RUA ATLÉTICO MINEIRO, para garantir conforto e segurança no trânsito de pessoas e veículos na comunidade.

Além do Pedido de providência e Indicação a vereadora utilizou a tribuna para focar e direcionar atenção para os casos de Suicídio e atenção que deve ser voltada para a prevenção de casos.

“Vivemos um momento muito delicado, no combate a uma pandemia devastadora, que levou inúmeras vidas mundo a fora e não foi diferente em ITAMARAJU. A mesma PANDEMIA deixou várias sequelas, e devemos voltar à atenção para a DEPRESSÃO. Muitas vezes ignorada ou nomeada por muitos como FRESCURA e FALTA DO QUE FAZER. Temos que respeitar o sofrimento da alma, algo estudado por muitos especialistas da área.

Nos últimos dias nossa cidade tem sofrido, ao perder muitos jovens para a DEPRESSÃO, ficamos apenas assistindo PESSOAS TIRAREM suas próprias VIDAS. Iniciou a campanha do SETEMBRO AMARELO, período onde profissionais da saúde voltam suas atenções para esse tipo de enfermidade, que mutila toda a sociedade e coloco-me a disposição de ajudar ou legislar em prol de melhorias neste seguimento da saúde, quero agradecer a cada profissional que ajuda evitar um novo SUICíDIO. Vivemos tempos difíceis, mas não devemos cruzar os braços ou apenas utilizar as redes sociais para lamentar. Devemos sim ficar atentos e tentar ajudar ao próximo”.

Os pedidos e projeto de lei formalizados foram aprovados pelos edis, onde foram publicados no portal da câmara municipal.

“É preciso conhecer a necessidade de se falar da depressão em nosso município, estamos perdendo vidas e as famílias estão enfrentando momentos difíceis. Precisamos manifestar nosso apoio e buscarmos alternativas para a prevenção para que essa luta contra o suícidio se intensifique”, destacou a parlamentar Rose da Saúde.