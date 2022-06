Vereadores de Feira aprovam suplementação de R$1,1 milhão para festas juninas

A Câmara Municipal de Feira de Santana aprovou, na manhã desta quarta-feira (8), o projeto do crédito suplementar de R$1,1 milhão para a realização dos festejos juninos no município. Com isso, a prefeitura fica autorizada a realocar recursos da Secretária de Prevenção a Violência e Promoção dos Direitos Humanos (Seprev).

O projeto, que havia sido solicitado pelo prefeito Colbert Martins, foi aprovado com 19 votos favoráveis, nenhum contrário e uma abstenção.

Estes recursos retornam para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, que anteriormente foram transferidos para a Seprev.