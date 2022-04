Vereadores de Itamaraju realizam segunda sessão de abril, com aprovação de pedidos

Cumprindo o regimento da casa parlamentar, com a segunda sessão do mês de abril, os vereadores do municipal de Itamaraju, estiveram reunidos em ato ordinário, nesta terça-feira (26), para debater e votar temas relevantes a comunidade.

Tendo a ausência dos vereadores Mazuk Ribeiro e Adriano Pinaffo, que apresentaram a mesa diretora justificativas pela falta.

Dentre os trabalhos regimentais, foram inicialmente efetuada a leitura do texto bíblico, seguido da apreciação da ATA’s de sessão anterior, colocadas em votação e aprovadas por unanimidade pelos edis.

Em pequeno expediente foram apresentados os projetos e indicações parlamentares, listados abaixo:

Oficio com solicitação promovida por parlamentar da casa;

Indicações 011/2022;

Pedidos de providências 005/2022, 009/2022, 013/2022, 015/2022, 016/2022, 017/2022, 018/2022, 019/2022, 020/2022, 021/2022, 022/2022, 023/2022 e 024/2022;

Projetos de Decreto Legislativo nº 001/2022 e 003/2022.

Em grande expediente a palavra foi fraqueada aos vereadores, onde parte dos pedidos de providência tiveram seu detalhamento, além de efetuar atenção nas reivindicações, como melhoria do setor de iluminação, limpeza, recuperação de vias e estradas do município.

Na ordem do dia, todos os projetos e indicações foram aprovados em formato unanime.

A próxima sessão está marcada para ocorrer na terça-feira (26) de abril de 2022 às 19 horas.