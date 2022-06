Vereadores de Itamaraju votam projetos em sessão ordinária

Uma nova sessão deliberativa ordinária foi realizada nesta terça-feira (28) de junho no auditório da câmara legislativa municipal de Itamaraju.

A audiência encerra o primeiro semestre de atividade e marca o início do recesso parlamentar, que estenderá até o dia 01 de agosto.

Apenas o vereador Flavio Nascimento, faltou a sessão. No entanto, em Pequeno Expediente, foi apresentada a Ordem do Dia (período em que há deliberação – discussão, votação de proposição) e comunicações parlamentares.

Os pedidos, a ATA da sessão anterior, indicações, foram votados e aprovados, pelos vereadores.

Em pequeno expediente tiveram a apresentação dos pedidos e indicações, proposto ou destinados a casa legislativa.

Indicação 026/2022;

Pedidos de Providência 033/2022, 034/2022;

Apreciação e votação favorável do veto ao Projeto de Lei 05/2022 da LDO, com as emendas 001/2022, 002/2022 e 003/2022.

As indicações e pedidos de providências foram aprovados de com 10 voto favoráveis, 03 ficaram contra e um vereador absteve a votação.

A próxima sessão acontecerá na terça-feira (09) de agosto às 19 horas.