Veredito de Depp x Heard bate recorde de Marília Mendonça no YouTube

A midiática batalha judicial entre Johnny Depp e Amber Heard terminou nesta quarta-feira (1º/6), com vitória do astro de Piratas do Caribe. No YouTube, o mundo todo pôde acompanhar o veredito do caso ao vivo. A transmissão, inclusive, bateu recorde de audiência, ultrapassando um show de Marília Mendonça, que estava no topo do ranking.

No auge da pandemia, quando as lives musicais viraram febre na plataforma de vídeo do Google, a Rainha da Sofrência reuniu, simultaneamente, 3,3 milhões de usuários. Até o dia de hoje esse era o recorde da plataforma. Entretanto, o caso Depp e Heard estabeleceu uma marca de 200 mil pessoas maior: 3,5 milhões.



3 Cards_Galeria_de_Fotos Marília Dias Mendonça foi uma cantora, compositora e empresária brasileira. Natural de Cristianópolis, no Goiás, cresceu e viveu em Goiânia a maior parte da vida

Reprodução/ Instagram

***Marilia-mendonca-cantora-sertaneja Querida no meio sertanejo, Marília tinha um dos cachês mais altos do país e era recordista em acesso em plataformas digitais

Reprodução/ Instagram

***Marilia-mendonca-cantora-sertaneja Em novembro de 2021, durante viagem para Minas Gerais, onde faria um show, o avião da cantora caiu e matou instantaneamente todos a bordo. Marília faleceu aos 26 anos e deixou o filho Léo, de 2 anos

Reprodução/ Instagram

***Marilia-mendonca-cantora-sertaneja Mendonça começou a cantar na igreja quando ainda era criança. Aos 12 anos começou a compor para grandes cantores, como Wesley Safadão, Jorge & Mateus, Henrique & Juliano e Matheus & Kauan

Reprodução/ Instagram

***Marilia-mendonca-cantora-sertaneja Em 2014, Marília se lançou como cantora e, mais tarde, em 2016, apresentou o primeiro álbum da carreira que contou com a música Infiel, canção que a tornou nacionalmente conhecida

Reprodução/ Instagram

***Marilia-mendonca-cantora-sertaneja Em 2015, engatou relacionamento com o empresário Yugnir Ângelo e chegou a ficar noiva do rapaz. Contudo, dois anos depois a relação chegou ao fim. Na ocasião, Marília informou que estava muito nova para ter um relacionamento sério

Reprodução/ Instagram

***Marilia-mendonca-cantora-sertaneja Em 2017, a cantora lançou Amante Não Tem Lar e De Quem é a Culpa, singles que estouraram nas paradas de sucesso e elevaram ainda mais o nome dela. Tempos depois, Marília se tornou a brasileira mais ouvida no Youtube, ocupando o 13º lugar no ranking mundial

Reprodução/ Instagram

***Marilia-mendonca-cantora-sertaneja Em 2018, lançou o segundo álbum Agora É Que São Elas, com a participação de Maiara e Maraisa. Em 2019, lançou os singles Bem Pior Que Eu, Ciumeira, Bebi Liguei e, em março do mesmo ano, se tornou a mulher mais ouvida no Spotify Brasil

Reprodução/ Instagram

***Marilia-mendonca-cantora-sertaneja Em 2019, a cantora assumiu relacionamento marcado por altos e baixos com Murilo Huff, pai de seu único filho, Léo. Em setembro de 2021, no entanto, Marília anunciou o fim da relação com o músico

Reprodução/ Instagram

***Marilia-mendonca-cantora-sertaneja Durante a carreira, a jovem conquistou um Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja, recebeu certificado de disco de diamante triplo, tripla platina e permaneceu no topo do ranking das artistas mais ouvidas do país

Reprodução/ Instagram

***Marilia-mendonca-cantora-sertaneja Conhecida como “Rainha da sofrência”, Marília deixou o legado do Feminejo, segmento feminino do sertanejo universitário, e impulsionou o sucesso de outras mulheres no meio Reprodução/ Instagram

0

Mais sobre o assunto Celebridades Advogado explica resultado do processo entre Johnny Depp e Amber Heard



Celebridades Johnny Depp tem outro julgamento por agressão após vencer Amber Heard



Celebridades Johnny Depp comemora vitória sobre Amber Heard. Leia nota na íntegra



Celebridades Web comemora vitória de Johnny Depp sobre Amber Heard: “O bem venceu”



Após meses de uma intensa batalha judicial, envolvendo acusações mútuas de difamação e violência doméstica, o julgamento de Johnny Depp contra Amber Heard finalmente teve um desfecho nessa quarta-feira (1/6). O júri chegou a conclusão de que Amber deu declarações falsas ao Washington Post, propositalmente, comprometendo a reputação de Depp, o que implica no crime de difamação.

A atriz foi condenada a pagar o total de US$ 15 milhões de dólares a Depp. Já na ação aberta por Heard, o juri entendeu que ela conseguiu comprovar parcialmente argumentos difamatórios ligados ao advogado do Depp na época do divórcio, Adam Waldman. Por isso, o ator terá de pagar à atriz o equivalente a 2 milhões de dólares, em danos compensatórios.

Entretanto, após vencer cansativa batalha judicial, Johnny Depp não irá se livrar do tribunal tão cedo. Isso porque o astro de Piratas de Caribe terá um outro processo pela frente, mas, desta vez, o ator é o réu em uma acusação de agressão. O julgamento está marcado para 25 de julho.

Com o veredito tornado público, Amber Heard se pronunciou nas redes sociais: “Estou ainda mais desapontada com o que esse veredicto significa para outras mulheres. É um revés. Ele faz o relógio voltar a uma época em que uma mulher que se manifestou poderia ser envergonhada e humilhada publicamente e apoia a ideia de que a violência contra as mulheres não deve ser levada a sério”.

Quer ficar por dentro do mundo dos famosos e receber as notícias direto no seu Telegram? Entre no canal do Metrópoles: https://t.me/metropolesfamosos

O post Veredito de Depp x Heard bate recorde de Marília Mendonça no YouTube apareceu primeiro em Metrópoles.