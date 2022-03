Verifique a real velocidade de sua internet

Sociedade



Publicado em 9 de mar de 2022

O Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR – NIC.br criado para implementar decisões e os projetos do Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI.br, o qual é responsável por coordenar e integrar as iniciativas e serviços da Internet no País criou um site para medir a real velocidade de internet móvel e residencial.

Através do endereço https://beta.simet.nic.br/ é possível comprovar se a velocidade contratada junto a sua operadora ou provedor de internet está respeitando a determinação ANATEL que exigem das empresas fornecerem velocidade média mensal de pelo menos 80% da velocidade contratada e 40% da velocidade contratada por vários dias.

Com base nas medições realizadas no link acima o NIC.br também disponibiliza em https://qualidadedainternet.nic.br/ mapa com a qualidade da internet em cada município brasileiro.

Atualmente a média registrada em Itamaraju é 53,35 Mbps, contudo esse valor não deve refletir a realidade, realize a sua medição, confira o valor da velocidade da sua internet e se não estiver obedecendo os valores determinados pela ANATEL reclame através do telefone 1331 ou 1332.