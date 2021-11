Veritas anuncia parceria com Microsoft para o programa de transformação

Tecnologia



Publicado em 4 de nov de 2021 e atualizado às 22:44

Antes de construir, faça um orçamento e visite a CONSTRUTORA LIMA

A Veritas Technologies LLC anunciou hoje, durante o Microsoft Ignite 2021, uma parceria estratégica com a Microsoft para aprimorar ainda mais o Veritas Enterprise Data Services com o Microsoft Azure, plataforma destinada à execução de aplicativos e serviços, baseada nos conceitos da computação em nuvem. Com base em um relacionamento de mais de 20 anos, a Veritas colaborará com a Microsoft para simplificar o gerenciamento de dados e, ao mesmo tempo, reduzir a complexidade de TI para a empresa, oferecendo soluções baseadas no Microsoft Azure.

A partir de uma relação de anos entre as empresas, o Veritas NetBackup já oferece recursos avançados de proteção de dados para Microsoft Azure e Azure Stack HCI, incluindo integração com Azure Blob Storage para retenção de longo prazo segura, durável, compatível e escalonável de Continuidade de Negócios híbrida e Recuperação de Desastre (BCDR) dados, armazenamento em camadas automatizado com desduplicação do lado do cliente altamente otimizado, recuperação de desastres escalável e orquestração de migração, backup e recuperação de IaaS, PaaS e SaaS integrados e integração de resiliência de ransomware incluindo recuperação automatizada isolada de rede.

Essa nova colaboração visa enfrentar alguns dos maiores desafios que as empresas se deparam atualmente, como a ameaça crescente de ransomware ao operar em ambientes complexos de nuvens híbridas, com um volume de dados sem precedentes. Veritas e Microsoft trabalharão juntas para simplificar significativamente o gerenciamento de dados e serviços de dados que tradicionalmente ficam isolados em ambientes locais, virtuais, em nuvem e SaaS.

A colaboração estratégica entre as duas empresas terá como foco:

Resiliência contra ataques de ransomware desenvolvida para ambientes locais, virtuais, em nuvem e SaaS com detecção de ameaças integrada, imutabilidade e recuperação automatizada.

Oferecer soluções de proteção de dados ágeis e operacionalmente escalonáveis ​​baseadas no Microsoft Azure Blob Storage.

Reduzir o custo total de propriedade relacionado ao gerenciamento de dados por meio de modelos de assinatura e gerenciamento de nuvem integrado do Azure.

Risco reduzido de problemas com compliance ao fornecer visibilidade unificada em situações híbridos ou presenciais, com dados e workload do Azure, com análises integradas.

Rob Greig, diretor global de informações da Arup, multinacional britânica de serviços de engenharia, design, planejamento, gerenciamento de projetos e serviços, afirma que: “A Veritas e a Microsoft oferecem a capacidade e a confiabilidade combinadas que permitem o dimensionamento do ambiente de nuvem híbrida da Arup. As soluções relevantes para os negócios facilitam a movimentação e o gerenciamento de dados para a Nuvem do Azure e nos ajudam a gerenciar os riscos dos recursos necessários, incluindo vulnerabilidades e ransomware. Essa colaboração mais profunda nos fornecerá soluções ainda mais integradas em todo o nosso ecossistema. ”

Além dos resultados descritos, a parceria simplificará a forma como os clientes aproveitam as vantagens dos Veritas Enterprises Data Services criados no Microsoft Azure. Um exemplo disso é que a Veritas trará proteção de dados e arquivamento criados no Azure para aplicativos e dados SaaS, fornecendo NetBackup SaaS Protection como uma oferta de assinatura do Azure Marketplace.

Gustavo Leite, country manager da Veritas no Brasil, explica que: “os clientes corporativos em todo o mundo contam há muito tempo com a Veritas para fornecer as soluções de gerenciamento de dados mais escaláveis ​​e confiáveis ​​para a nuvem híbrida. Agora, com essa parceria com Microsoft, passaremos a fornecer a próxima geração de recursos de gerenciamento de dados habilitados para nuvem, por meio de inovação rápida para ajudar nossos clientes a manterem seus dados protegidos e sempre disponíveis, mesmo com a realidade atual de ameaças de ransomware iminentes e persistentes”.

Com o compromisso de trabalhar em colaboração em outros projetos de engenharia e estratégias de entrada no mercado, a Veritas prevê desenvolver outras iniciativas conjuntas com a Microsoft à medida que o relacionamento continua a evoluir.

Judson Althoff, vice-presidente executivo e diretor comercial da Microsoft, afirma que “a Veritas colabora há muito tempo com a Microsoft para fornecer soluções de proteção de dados para clientes corporativos. Vamos construir esse relacionamento para enfrentar os desafios atuais mais urgentes das empresas. Com os serviços de dados corporativos da Veritas baseados no Microsoft Azure, os clientes se beneficiarão da resiliência de ransomware reforçada e do gerenciamento simplificado de ambientes de nuvem híbrida”.

Para obter informações adicionais sobre as atividades da Veritas no Microsoft Ignite 2021 ou os benefícios para o cliente associados oferecidos por meio da parceria, clique aqui. Para obter informações sobre os benefícios do Recovery Vault recentemente introduzidos e para saber mais sobre as promoções estratégicas, clique aqui.