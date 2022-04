Verstappen conquista pole para a sprint antes do GP da Emilia-Romagna da F1

Nesta sexta-feira, o piloto Max Verstappen foi o mais rápido no treino qualificatório que definiu os 10 primeiros do grid da classificação sprint, que acontece no sábado, antes do GP da Emilia-Romagna da Fórmula 1.

O atual campeão mundial anotou o tempo de 1m27.999 em sua melhor volta e conquistou a pole position para o circuito sprint. Após uma série de paralisações, a qualificatória foi encerrada quando faltava menos de um minuto para o fim.

Atrás do holandês ficou o piloto da Ferrari, Charles Leclerc, líder da temporada 2022. Lando Norris, Kevin Magnussen e Fernando Alonso fecharam o top 5 do grid.

O espanhol Carlos Sainz da Ferrari, que havia feito um bom treino livre, teve problemas com o carro e não conseguiu terminar a etapa qualificatória.

Por terem ficado entre os cinco últimos na primeira qualificatória, os pilotos Tsunoda, Gasly, Latifi, Ocon e Albon foram eliminados e não participaram da Q2.

Já Russell, Schumacher, Hamilton, Zhou e Stroll foram os cinco mais lentos da segunda qualificatória e foram eliminados da disputa do Q3.

A prova está marcada para ocorrer no domingo, às 10h (horário de Brasília), no Autódromo Enzo e Dino Ferrari.

Vale lembrar que o GP da Emilia-Romagna será o primeiro de 2022 com classificação sprint, um formato diferente introduzido no ano passado, mas que sofreu algumas mudanças para esta temporada.

A corrida sprint é uma versão reduzida da corrida normal. Foi criada para movimentar o fim de semana de GP e será disputada no sábado. Enquanto a corrida principal tem distância total de 305km, a sprint tem 100km e duração média de 30 minutos.

Por esse formato, a classificação dessa sexta definiu o grid de largada da sprint no sábado. Já o resultado da sprint forma o grid de largada da corrida de domingo.

Veja como ficou o grid de largada para a corrida sprint do GP da Emilia-Romagna:

1 – Max Verstappen (Red Bull)

2 – Charles Leclerc (Ferrari)

3 – Lando Norris (McLaren)

4 – Kevin Magnussen (Haas)

5 – Fernando Alonso (Alpine)

6 – Daniel Ricciardo (McLaren)

7 – Sergio Pérez (Red Bull)

8 – Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

9 – Sebastian Vettel (Aston Martin)

10 – Carlos Sainz (Ferrari)