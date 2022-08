Verstappen domina segundo treino livre da F1 para o GP da Bélgica

No segundo treino livre da Fórmula 1 para o GP da Bélgica, promovido na tarde desta sexta-feira (26/8), o destaque foi o holandês e líder do campeonato Max Verstappen, que cravou o tempo de 1:45.507 com sua Red Bull.

Na sequência, o monegasco Charles Leclerc conquistou a segunda colocação para a Ferrari. Seu companheiro de equipe, Carlos Sainz, que foi o mais rápido do primeiro treino, terminou em quinto.

Lando Norris, da McLaren, e Lance Stroll, da Aston Martin, foram o terceiro e quarto, respectivamente. Já Lewis Hamilton garantiu o sexto melhor tempo.

Com a pista molhada e algumas bandeiras amarelas, os pilotos seguraram o pé, preservando o carro para os treinos seguintes.

Vale lembrar que as áreas de escape com brita são uma das novidades este ano no GP da Bélgica, que foi reformado visando uma corrida mais segura, após algumas batidas no ano passado.

Programação do Grande Prêmio da Bélgica

Neste sábado (27/8), está programado o terceiro treino livre, às 8h (de Brasília), e o treino classificatório, que acontece às 11h. No domingo (28/8), os pilotos retornam ao Circuito de Spa-Francorchamps para a corrida, que começa às 10h.