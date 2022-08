Verstappen é o mais rápido, mas Sainz fica com a pole no GP da Bélgica

Max Verstappen conquistou o melhor tempo no treino classificatório deste sábado, com tempo de 1min43s665, mas Carlos Sainz que ficou com a pole position e largará na frente no GP da Bélgica.

O resultado foi decidido após várias punições protagonizarem a corrida por modificações nas unidades de potência além do previsto pelo regulamento. Entre eles está justamente Verstappen, acompanhado de Charles Leclerc, Valtteri Bottas, Lando Norris, Esteban Ocon, Guanyu Zhou e Mick Schumacher.

Max Verstappen foi o mais rápido no Q1, com o tempo de 1min44s581. Em segundo e terceiro, ficaram Sainz e Pérez, respectivamente. Os eliminados foram: Vettel, Latifi, Magnussen, Tsunoda e Bottas.

No Q2, quem terminou no topo foi Leclerc. Verstappen, Pérez e Sainz vieram em seguida. Ricciardo, Gasly, Zhou, Srtoll e Schumacher ficaram nas últimas posições.

O GP da Bélgica acontece neste domingo, às 10 horas (de Brasília). Até então, Max Verstappen lidera com muita folga na classificação geral. Leclerc e Pérez estão logo na sequência.