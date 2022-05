Verstappen e Red Bull vão à caça da Ferrari na estreia do GP de Miami na F1

Embalados pela vitória em Ímola, o holandês Max Verstappen e a Red Bull querem se aproximar neste fim de semana dos líderes do Mundial de Fórmula 1, Charles Leclerc e Ferrari, na esperada estreia do Grande Prêmio de Miami.

Leclerc e a escuderia italiana dominam as classificações de pilotos e construtores, à frente de Verstappen e da equipe austríaca. No domingo, todos enfrentarão um novo desafio no Miami International Autodrome, palco inédito da quinta corrida da temporada.

A Ferrari vem de um fim de semana para esquecer no GP da Emilia-Romagna, em que o espanhol Carlos Sainz abandonou logo no início da prova e Leclerc caiu do segundo para o sexto lugar.

Já a Red Bull conseguiu uma dobradinha com a vitória de Verstappen e a segunda posição do mexicano Sergio Pérez. A dupla comemoração da equipe compensou os problemas mecânicos em seus carros nas corridas anteriores.

Até o momento, são duas vitórias para cada – Leclerc venceu no Bahrein e na Austrália e Verstappen triunfou na Arábia Saudita e Emilia-Romagna. Os pilotos poderiam estar mais próximos no campeonato se o holandês não tivesse abandonado duas provas, justamente as duas em que o monegasco ocupou o lugar mais alto do pódio.

Com 86 pontos, Leclerc continuará na liderança do Mundial de pilotos mesmo que não complete a corrida em Miami, mas sabe que qualquer erro na disputa pelo título pode custar caro.

Programação do Grande Prêmio de Miami:

Sexta-feira:

15h30-16h30: primeira sessão de treinos livres

18h30-19h30: Segunda sessão de treinos livres

Sábado:

14h-15h: terceira sessão de treinos livres

17h-18h: treino classificatório

Domingo:

16h30: Início da corrida (57 voltas)