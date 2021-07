Verstappen garante a pole para o GP da Áustria de F1

Automobilismo



Publicado em 3 de jul de 2021

Max Verstappen garantiu a pole-position para o Grande Prêmio da Áustria, nona etapa da temporada 2021 da Fórmula 1. O holandês marcou 1:03.720s e conseguiu a terceira pole em sequência a temporada, depois da França e Estíria. Foi a sétima pole da carreira de Verstappen.

Lando Norris vai acompanhar o líder do campeonato na primeira fila do grid. O piloto da McLaren conseguiu uma volta impressionante no Q3 e ficou poucos milésimos atrás de Verstappen.

A segunda fila será composta por Sergio Perez, em terceiro, e Lewis Hamilton, em quarto. O piloto da Mercedes não conseguiu melhorar sua última volta e teve que se contentar com a P4.

Valtteri Bottas abre a terceira fila e será acompanhado por Pierre Galsy, da AlphaTauri.

Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, e Sebastian Vettel formam a quarta fila, mas o alemão da Aston Martin atrapalhou a última volta rápida de Fernando Alonso no Q2 e deve perder posições no grid como resultado de uma investigação em andamento.

George Russel, da Williams, e Lance Stroll, da Aston Martin, formam a quinta fila.

Foi um dia complicado para a Ferrari já que sua dupla de pilotos, Carlos Sainz e Charles Leclerc, acabou eliminada no Q2 e não disputou a pole no Red Bull Ring. Eles largam na P11 e P12, respectivamente.

Daniel Ricciardo também ficou pelo Q2 e larga em 13º. Alonso larga em 14º. Esteban Ocon, companheiro de equipe de Alonso na Alpine, foi eliminado no Q3 e larga apenas em 17º.

Q2 – 15 minutos de pista, os 10 primeiros se classificam para a disputa da pole

Perez foi o primeiro na pista quando o sinal verde no Q2 foi dado. O mexicano foi à pista com pneus médios, na tentativa de preparar uma estratégia diferente para a corrida do domingo.

O piloto da Red Bull marcou 1:04.554s e assumiu a liderança.

Faltando 10 minutos para o fim do Q2, todos os pilotos estavam na pista para suas voltas rápidas.

Hamilton marcou o primeiro tempo, mas Verstappen foi 0,293s mais rápido para assumir a P1. Perez era o terceiro e Bottas o quarto colocado – todos eles de pneus médios.

Norris e Perez marcaram exatamente o mesmo tempo, 1:04.483s, com os médios, e rebaixaram Hamilton para a P4.

Vettel, de macios, assumiu a quarta colocação. Hamilton ficou em quinto, seguido por Stroll e Gasly, os dois de macios, e Bottas, com os médios. Completando os 10 primeiros, Russell e Tsunoda.

Os eliminados, faltando 3 minutos para o fim do Q2, eram: Sainz, Leclerc, Alonso, Ricciardo e Giovinazzi.

Alonso foi atrapalhado por Vettel e não melhorou seu tempo – o incidente foi para investigação dos comissários. Leclerc melhorou e empurrou Russell para os eliminados. Sainz também achou uma boa volta e jogou Bottas para a zona de eliminação.

Russell e Bottas melhoraram no fim, empurrando novamente a dupla da Ferrari para os eliminados. Junto com eles, Ricciardo, Alonso e Giovinazzi ficaram no Q2.

Q3 – 12 minutos que definem o pole position

Gasly marcou o primeiro tempo no Q3. Mas foi rapidamente superado por Norris. O britânico da McLaren marcou 1:03.958s.

Verstappen fez 1:03.720s e assumiu a P1, enquanto Hamilton passou e ficou em terceiro, atrás de Norris por alguns milésimos.

Bottas era o quarto, seguido por Perez. Gasly, Vettel, Tsunoda, Stroll e Russell, respectivamente, completavam os 10 primeiros.

Mas ainda restava uma tentativa para cada piloto de conseguir a pole no Q3.

Verstappen foi o primeiro na pista para a última volta rápida no Q3.

Verstappen e Norris não melhoraram, mas Perez subiu para a P3. Hamilton também não melhorou e ficou na quarta posição, seguido por Bottas.

Na sequência, as duas AlphaTauri. Gasly à frente de Tsunoda. Vettel vai largar em oitavo e Russell em nono. Stroll completa o top 10.

Confira o grid de largada para o GP da Áustria de F1:

1) Max Verstappen (Red Bull/Honda) 1’03.720

2) Lando Norris (McLaren/Mercedes) 1’03.768

3) Sergio Pérez (Red Bull/Honda) 1’03.990

4) Lewis Hamilton (Mercedes) 1’04.014

5) Valtteri Bottas (Mercedes) 1’04.049

6) Pierre Gasly (AlphaTauri/Honda) 1’04.107

7) Yuki Tsunoda (AlphaTauri/Honda) 1’04.273

8) Sebastian Vettel (Aston Martin/Mercedes) 1’04.570

9) George Russell (Williams/Mercedes) 1’04.591

10) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes) 1’04.618

11) Carlos Sainz Jr. (Ferrari) 1’04.559

12) Charles Leclerc (Ferrari) 1’04.600

13) Daniel Ricciardo (McLaren/Mercedes) 1’04.719

14) Fernando Alonso (Alpine/Renault) 1’04.856

15) A.Giovinazzi (Alfa Romeo/Ferrari) 1’05.083

16) Kimi Räikkönen (Alfa Romeo/Ferrari) 1’05.009

17) Esteban Ocon (Alpine/Renault) 1’05.051

18) Nicholas Latifi (Williams/Mercedes) 1’05.195

19) Mick Schumacher (Haas/Ferrari) 1’05.427

20) Nikita Mazepin (Haas/Ferrari) 1’05.951

