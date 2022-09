Verstappen pode ser bicampeão da F1 neste domingo (2); saiba como

O holandês Max Verstappen tem a primeira possibilidade de conquistar o segundo título consecutivo de Fórmula 1, neste domingo, no GP de Cingapura. Para que isso aconteça, o piloto da Red Bull precisa vencer a prova, com melhor volta, e torcer para que o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, termine no máximo na oitava colocação e seu companheiro, Sérgio Pérez acabe até o quarto lugar.

Com este panorama, a vantagem de Verstappen seria de 139 pontos, contra 138 em disputa nas últimas corridas. Após 16 GPs na temporada, o atual campeão soma 335 pontos, contra 219 de Leclerc, enquanto Pérez tem 210. Depois de Cingapura, vão restar mais cinco corridas – Japão (dia 9), Estados Unidos (dia 23), México (dia 30), Brasil (13 de novembro, com corrida sprint) e Abu Dabi (20 de novembro) – com 138 pontos em disputa. Seriam 125 para cinco vitórias, mais cinco pelas melhores voltas e oito para a Sprint em Interlagos.

“Não sei se vou ganhar o título aqui; só quero ter um bom fim de semana na pista. Não há pressa”, disse Verstappen, de 24 anos, que soma 31 vitórias na carreira, 11 nesta temporada. “Durante a corrida temos que estar prontos para qualquer coisa, porque geralmente há alguns carros de segurança aqui”, disse o holandês, referindo-se a possíveis acidentes.

“Em termos gerais, é um circuito exigente, a umidade castiga o organismo e é difícil fazer uma curva perfeita, por causa das curvas apertadas e da proximidade das paredes”, analisou Verstappen, referindo-se ao circuito de rua de Marina Bay, de 5.063 metros. Os carros terão de percorrer 308,7 quilômetros, em 61 voltas.