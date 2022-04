Verstappen ultrapassa Leclerc em sprint e largará em 1º em Emilia-Romagna

Max Verstappen, que tinha assegurado pole position para a classificação sprint antes do GP da Emilia-Romagna da F1, foi ultrapassado por Leclerc logo no início, mas conseguiu na última volta garantir a ponta. Com isso, o piloto da Red Bull largará em primeiro na corrida deste domingo.

No começo, uma bandeira amarela já foi sinalizada. Guanyu Zhou bateu na barreira de proteção da curva Piratella e o safety car teve que intervir.

Pierre Gasly, que largou em 17º, acabou descendo duas posições por conta do contato com Zhou. O piloto da AlphaTauri precisou ir aos boxes trocar o bico e a asa dianteira do carro.

Duas ultrapassagens protagonizaram grande categoria na sprint. Carlos Sainz colou em Alonso e, insistente, conseguiu ultrapassar seu compatriota. Depois, retomou sua ótima corrida e ultrapassou Ricciardo e Norris para garantir o quarto lugar.

Na volta 8 da corrida, Pérez deixou Magnussen para trás e depois assumiu o terceiro lugar. Pelo lado da Mercedes, novamente os dois carros foram decepções. Russell e Hamilton não chegaram nem à 10ª colocação.

Nas últimas quatro voltas, apenas 0s7 separam Leclerc de Verstappen, e o piloto da Ferrari cedeu a ultrapassagem, ficando em segundo. Norris veio em quinto.

O GP da Emilia-Romagna foi o primeiro de 2022 com classificação sprint, um formato diferente do introduzido no ano passado, mas com o objetivo de deixar a modalidade mais atrativa.

A corrida é uma versão reduzida da normal, com apenas 100 km e duração média de 30 minutos. O primeiro colocado assegura oito pontos, o segundo sete, o terceiro seis e assim sucessivamente até o oitavo lugar, que ganha um ponto.

O quarto percurso da temporada acontece neste domingo, às 10 horas (de Brasília), na Emilia-Romagna.