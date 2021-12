Verstappen vence em Abu Dhabi e é campeão mundial de F1

Automobilismo



Publicado em 13 de dez de 2021 e atualizado às 10:36

Se você procura por calçados com qualidade das maiores marcas, visite a MINAS CALÇADOS

Max Verstappen venceu de forma espetacular a última corrida da temporada, o Grande Prêmio de Abu Dhabi de Fórmula 1. Com a 10ª vitória da temporada, Verstappen se tornou campeão mundial da F1 2021.

Lewis Hamilton bem que tentou, mas um safety car nos estágios finais da corrida deu a chance para Verstappen ultrapassar e, após liderar apenas uma volta na Yas Marina, se tornar campeão da temporada 2021 da Fórmula 1.

Carlos Sainz completou o pódio para a Ferrari na terceira posição.

A corrida

Lewis Hamilton largou bem e assumiu a liderança na Curva 1. Sergio Perez também fez uma bola largada e tomou a terceira posição de Lando Norris.

Depois da primeira reta, Verstappen foi para cima de Hamilton e ambos quase tocaram. Hamilton foi lá fora, usou a área de escape e retornou à frente do piloto da Red Bull. O incidente foi para os comissários que decidiram que não precisava devolver a posição, apenas diminuir um pouco a velocidade e voltar com a vantagem de antes do incidente.

Verstappen, que largou com os pneus macios, fez sua primeira parada no fim da volta 14 e voltou atrás de Norris. Ao sair dos boxes, Charles Leclerc se atrapalhou e foi para fora da pista, mas conseguiu retornar e atacar Yuki Tsunoda.

Perez permaneceu na pista e não demorou para Hamilton encontrar o mexicano. O piloto da Red Bull defendeu de todas as maneiras possíveis e deixou a vantagem, que era de 8 segundos, para apenas dois segundos para Verstappen.

Na volta 34, Hamilton, Verstappen e Perez eram os três primeiros. Bottas era apenas o nono colocado, atrás de Leclerc. O finlandês usou o DRS e assumiu a oitava posição.

Uma volta depois, Antonio Giovinazzi, que vai ser piloto da Fórmula E em 2022, também abandonou. O italiano parou em uma área de escape, mas o safety car virtual foi ativado.

Verstappen ia diminuindo a diferença para Hamilton, quando Latifi bateu e trouxe o safety car na volta 54. Perez foi aos boxes e abandonou a corrida. O holandês foi aos boxes e voltou com pneus macios novos.

O safety car saiu da pista na última volta, liberando Verstappen e Hamilton para disputarem o título na volta final.

Verstappen, com pneus mais novos, não teve problemas para ultrapassar Hamilton e ficou com o título da temporada 2021 da Fórmula 1.

Confira o resultado final do GP de Abu Dhabi de F1:

1) Max Verstappen (Red Bull/Honda)

2) Lewis Hamilton (Mercedes)

3) Carlos Sainz Jr. (Ferrari)

4) Yuki Tsunoda (AlphaTauri/Honda)

5) Pierre Gasly (AlphaTauri/Honda)

6) Valtteri Bottas (Mercedes)

7) Lando Norris (McLaren/Mercedes)

8) Fernando Alonso (Alpine/Renault)

9) Esteban Ocon (Alpine/Renault)

10) Charles Leclerc (Ferrari)

11) Sebastian Vettel (Aston Martin/Mercedes)

12) Daniel Ricciardo (McLaren/Mercedes)

13) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes)

14) Mick Schumacher (Haas/Ferrari)

15) Sergio Pérez (Red Bull/Honda)

OUT) Nicholas Latifi (Williams/Mercedes)

OUT) A.Giovinazzi (Alfa Romeo/Ferrari)

OUT) George Russell (Williams/Mercedes)

OUT) Kimi Räikkönen (Alfa Romeo/Ferrari)