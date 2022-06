Verstappen vence GP do Canadá e amplia vantagem na liderança da temporada

O holandês Max Verstappen venceu o GP do Canadá neste domingo e disparou na ponta da Fórmula 1. O piloto conquistou sua sexta vitória na temporada e chegou aos 175 pontos. Carlos Sainz e Lewis Hamilton completaram o pódio.

Sergio Pérez não teve a mesma sorte que seu companheiro de Red Bull. O mexicano teve problemas no motor e acabou abandonando a prova na nona volta. O piloto se manteve na segunda colocação da classificação geral, mas viu a diferença para Charles Leclerc diminuir de 13 para três pontos.

O monegasco da Ferrari largou na última fila, fez uma corrida de recuperação e chegou na quinta colocação.

Após boa largada de Max Verstappen, Fernando Alonso e Carlos Sainz travaram um bom duelo pela segunda colocação. O experiente piloto da Alpine bem que tentou, mas foi ultrapassado na terceira volta.

O mexicano Sergio Pérez teve um final de semana para esquecer. O piloto foi eliminado no Q2 do treino classificatório e teve que abandonar a corrida na nona volta com problemas no motor.

Mick Schumacher foi outro piloto que encerrou mais cedo. O alemão largou em sexto, vinha na zona de pontuação, mas teve problemas mecânicos e se viu obrigado a parar.

Lewis Hamilton começou em quinto e fez ótima ultrapassagem em Fernando Alonso para assumir a terceira colocação na 23ª volta. Após isso, o piloto da Mercedes usou sua experiência para garantir mais um pódio na carreira.

Na 49ª volta, Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, bateu na saída dos boxes e o safety car foi acionado. No reinício da prova na volta 55, Max Verstappen segurou a pressão de Carlos Sainz e se manteve na primeira colocação.

Dessa maneira, o holandês garantiu mais 25 pontos e chegou aos 175 na classificação geral. Sérgio Pérez continua na segunda posição com 129, seguido por Charles Leclerc com 126.

Os pilotos agora voltam suas atenções ao GP da Grã-Bretanha, a décima etapa deste ano. A corrida no Circuito de Silverstone ocorre no dia 3 de julho, às 11 horas (de Brasília).