Verstappen voa no fim e garante pole para o GP da Holanda da Fórmula 1

O piloto da Red Bull, Max Verstappen fez valer o fator caso e garantiu a pole para o GP da Holanda da Fórmula 1, a 15ª etapa da temporada, com 1:10.342. Esta é a décima vez que o holandês irá largar na primeira posição no ano.

Leclerc e Sainz, da Ferrai, ficaram em segundo e terceiro, respectivamente. Hamilton, da Mercedes, largará em quarto, enquanto seu companheiro, Russel, começa em sexto. O mexicano Sergio Pérez rodou já com o cronômetro zerado e ficou com a quinta posição.

A pole para Verstappen marca uma recuperação do piloto em Zandvoort. Ele teve que abandonar o TL1 por problemas no câmbio, ficou em oitavo no TL2, e em terceiro no TL3.

Verstappen foi quem liderou o Q1. O holandês voou com o tempo de 1:11.317 e ficou com a ponta. Hamilton conseguiu 1:11.331 no final e ficou com o segundo lugar. Tsunoda, da AlphaTauri, surpreendeu e terminou em terceiro. Bottas, Magnusse, Ricciardo, Vettel e Latifi foram os eliminados da sessão.

O início do Q2 foi conturbado. Logo no começo, foi dada bandeira vermelha por conta de um sinalizador de fumaça laranja arremessado na pista. A organização do GP exibiu uma mensagem afirmando que “os torcedores que acenderem o objeto seriam expulsos”. A sessão ainda foi marcada por pombos no circuitos, que foram espantados pelos fiscais da prova.

Os pilotos da Ferrari, Leclerc e Sainz se recuperaram do desempenho tímido nas primeiras voltas do Q2, e voltaram às primeiras posição. O espanhol ficou com a liderança, com 1:10.814, enquanto o monegasco terminou em quarto. Em segundo e terceiro, ficaram George Russel e Verstappen. Os eliminados foram: Gasly, Ocon, Fernando Alonso, Zhou e Albon.

Líder isolado na classificação geral, com 284 pontos, Verstappen pode disparar ainda mais no Mundial. Os pilotos voltam às pistas a corrida no Circuito de Park Zandvoort às 10 horas (de Brasília) deste domingo.