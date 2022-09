Vestido de Maraisa volta a subir durante show e volume segura para não descer: “Bumbum na nuca”

Musa de tudo! Maraisa, sertaneja dupla de Maiara, modelo e influenciadora digital, mostrou que escolheu bem o seu look na tarde deste domingo (11). A musa compartilhou uma foto em que aparece de chapéu e com um vestido deslumbrante.

“Que noite incrível, recorde de público em Cravinhos/SP. Vocês me encantaram e fizeram esse show ser ainda melhor, obrigada pela presença e por tornarem esse sábado especial! Espero voltar mais vezes nessa cidade que nos acolheu tão bem. Até a próxima, amo vocês!”, escreveu Maraisa na legenda da publicação.

“As melhores cantoras do mundo”, se declarou uma fã no campo de comentários. “Mas como você tá ficando mais linda a cada dia, mulher?”, questionou outra, complementando com alguns emojis de coração.

Maraisa se revolta com previsão de sensitiva: “É tudo mentira desse povo” Após uma sensitiva “prever” que a dupla chegaria ao fim, Maraisa se revoltou no Twitter e comentou o que achava sobre o caso. Segundo a celebridade, ela não acredita nisso e que ,os fãs também não deveriam.

“Esse povo que fala que é sensitivo é tudo pesado. Só emana pro mundo coisa ruim! Já perceberam que nenhum deles sentem coisa boa? Você olha pra cara da pessoa e já vê a malandragem!”, disse Maraisa.

“Tudo aquilo que você entrega pro universo é o que você recebe! Nunca senti coisa boa nesse povo”, finalizou.

