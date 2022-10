Vestindo Brasília: confira editorial com marcas locais e se inspire

Durante os dias 5 e 6 de outubro, ocorreu a primeira edição do Metrópoles Fashion & Design. Com a proposta de ser um festival que promovesse as marcas locais que estampam a criatividade autoral da capital, o evento também uniu talentos do design, da música e da arte no Museu Nacional da República. Como uma forma de eternizar a disponibilidade e o talento das etiquetas participantes, a Coluna Ilca Maria Estevão preparou um editorial especial para marcar a estreia do #MFD Festival.

Vem conferir!

Safe Woman e Cabaré Amazônico Você está segura? Esse é o questionamento da Safe Woman, etiqueta do DF que surgiu com o desafio de inspirar a força feminina e de viabilizar a multifuncionalidade das peças. Idealizada para oferecer peças confortáveis e multifuncionais, a marca não poderia ficar de fora das fotos. Nos cliques, o macaquinho preto e o blazer com correntes são protagonistas.

Em seguida, a explosão de cores da Cabaré Amazônico entram em cena. Se depender da label, teremos Carnaval o ano todo. As coleções traduzem o espírito de festividade e alegria, que se refletem nas estampas. O macacão selecionado pela equipe é descontraído, com direito à estampa gráfica e multicolorida.

Blazer e macacão da Safe Woman

A marca foi criada na pandemia

O macacão da Cabaré Amazônico complementa a seleção

A peça tem modelagem acinturada Kolm Collective e Sinna Lab Ao falar de conforto e multifuncionalidade, as etiquetas locais Kolm Collective e Sinna Lab conversam bem. Para além do styling, as peças entregam o propósito da versatilidade no vestir e, claro, um visual harmônico e estiloso.

No editorial, a peça crewneck em malha azul e estampa centralizada foi combinada com calça de alfaiataria da Kolm, com destaque para o cós franzido. A proposta do look é de transitar em ocasiões casuais.

O crewneck azul ganha assinatura da Sinna Lab

O item faz parte de coleção Insomnia

A calça de alfaiataria da Kolm arrematou o visual Babalong, Dane-se, Diaspora009 e Verdurão Camisetas Lançada em 2019 pelos irmãos Débora e Heitor Alencar, a Babalong tem como inspiração a liberdade. Características fortes da label, as estampas psicodélicas e divertidas chamam a atenção por onde passam. Além de ser um sucesso na moda, com Anitta e Ludmilla como uma de suas principais clientes, Heitor também é cantor. Reconhecido como Totô de Babalong, o jovem entregou um show sexy e contagiante para o público na área externa MFD.

O que define o sucesso de uma marca? Autenticidade, presença forte nas redes sociais ou uma identidade visual marcante? Essas três características fazem parte da receita da Dane-se. A marca criada por por Dan Moreira e Enozor Junior é uma das referências na capital federal. A arquitetura de Brasília é forte inspiração para as peças da etiqueta, como é possível observar no editorial.

Desde 2017, Lia Maria tem navegado com a Diáspora 009 a partir de vivências, reflexões e conhecimentos adquiridos pela artista ao longo dos anos. Desde então, são mais de 20 coleções autorais lançadas, que foram compartilhadas tanto na cena artística nacional quanto internacional. Com a proposta de ser agênero e para todos os tamanhos, o macacão comfy da marca fez parte do nosso editorial.

Outra etiqueta que não podia faltar era a Verdurão Camisetas. Consolidada no segmento, a marca tem estampas ilustrações clássicas como principais características. Com trajetória na moda local há quase 20 anos, a camiseteria não ficou de fora do Metrópoles Fashion & Design.

O conjunto da Babalong ganhou um acréscimo fashion: o óculos vermelho da Dane-se

O macacão da Diáspora 009 é uma opção tanto para eventos diurnos como para curtir à noite

O bucket hat da Verdurão é a união certa com a Diáspora 009 Meu Crushê e Off Shadow Propósito, dedicação e inclusão de vários tipos de corpos são os três elementos-chave que norteiam a Meu Crushê. A etiqueta, especializada em crochê, entregou textura e trabalho manual para o editorial, em um colete de amarração frontal, nas cores preto e branco.

Para pontuar o sportwear no visual, a calça preta da Off Shadow foi elencada. Com volume, a marca brasiliense também entrega uma pegada jovem e a essência de ser livre.

A marca de crochê propõem diversidade e sustentabilidade na moda

As peças são autorais e foram combinadas em um visual esportivo

O projeto Off Shadow também engloba a submarca OffLab Tamã e Hylo Cartis Studio A partir da ideia de que moda e lutas sociais podem andar de mãos dadas, a Tamã potencializa o trabalho feito por designers indígenas e quilombolas. Nos cliques, o moletom cinza da iniciativa ganha destaque também pela estampa centralizada de onça.

O visual foi alinhado com o estilo urbano na Hylo Cartis Studio. A etiqueta foca na criação de peças no estilo streetwear, apostando em calças de modelagens amplas e sem gênero, além de casacos e jaquetas oversized.

A junção da Hylo Cartis Studio com a Tamã entrega um visual comfy

Visual com toque de streetwear

Com direito a mix de estampas

O styling une também as assinaturas das marcas escolhidas Letícia Gonzaga e Lucila Pena O que as marcas Letícia Gonzaga e Lucila Pena têm em comum? Além de serem comandadas por duas mulheres, as peças sofisticadas carregam DNA atemporal e modelagens fluidas.

Os vestidos marcantes de Lucila Pena, marca fundada em 2016, encontram-se com as propostas delicadas de Letícia Gonzaga, que chegou ao mercado em 2011. Com um dos best-sellers sendo a camisa de seda, a marca está entre os destaques do editorial.

Seguindo uma das principais tendências do ano, o conjunto rosa de Letícia Gonzaga não poderiam faltar

A peça se sobressai em meio a arquitetura de Oscar Niemeyer

A estampa floral de Lucila Pena está entre os highlights

A peça é ao mesmo tempo delicada e moderna Novos talentos A primeira edição do Metrópoles Fashion Design movimentou a capital com uma festival imersivo no universo da moda e arte. Entre as atrações, com marcas, shows e performances, o evento teve a presença de dois novos talentos brasilienses. No segmento de acessórios, Fernanda Veras expôs joias modernas e sofisticadas da marca homônima.

Já Vitória Nina levou criações de roupas autorais para o público conhecer. Diferentemente das outras marcas convidadas, o trabalho produzido pelas duas não foi comercializado. A proposta era ser uma primeira vitrine para jovens.

Vitória Nina integrou o time de novos talentos

A designer expôs no MFD uma jaqueta com retalhos Créditos: Modelo

Carol Lagos

Beleza

Dheise Oliveira

Fotografia

Hugo Barreto

Produção

Ilca Maria Estevão

Sabrina Pessoa

Luiz Maza

Marcas

Babalong

Cabaré Amazônico

Dane-se

Diaspora009

Hylo Cartis Studio

Kolm

Letícia Gonzaga

Lucila Pena

Meu Cruchê

Off Shadow

Safe Woman

Sinna Lab

Tamã

Novo talento – Vitória Nina

Locação

Museu Nacional da República

#MFD Festival O Metrópoles Fashion & Design é uma iniciativa do portal Metrópoles com a colunista Ilca Maria Estevão. A primeira edição do evento ocorreu em 5 e 6 de outubro, no Museu Nacional da República, em Brasília.

A fim de valorizar o talento criativo local, o movimento ofereceu um espaço de vendas no estilo de loja pop-up. No #MFD Festival, estilistas e designers contaram a própria história e planos para o futuro.

Paralelamente, o movimento proporcionou, durante os dois dias de evento, premiações, rodas de conversa abertas ao público, experiências musicais com apresentações, bandas e DJs. Comida descontraída e drinks diversos também fizeram parte dessa imersão coletiva no universo da moda e da criação.

Produção: Limonada Project e Metrópoles

Identidade visual: Jean Matos

Patrocínio: Centro Universitário Iesb

Colaboraram Sabrina Pessoa e Luiz Maza

