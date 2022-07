Viação Itamaraju renova benefício de transporte para atiradores

Na manhã desta terça-feira 19 de julho de 2022, o Tiro de Guerra 06-025 recebeu a visita da Sr. ª Patrícia Ferreira, representante da empresa Viação Itamaraju LTDA.

Desde o ano anterior, a Viação Itamaraju tem facilitado o deslocamento dos jovens matriculados no TG 06-025 para o cumprimento do serviço militar obrigatório.

Por ocasião do início do ano de instrução (março), 25 Atiradores foram contemplados com distribuição gratuita de cartões Passe-livres cedidos pela empresa onde, mensalmente os jovens recarregam os créditos de seus cartões de forma gratuita.

Na oportunidade, o 1º Sgt Jermesson, Chefe de Instrução, apresentou os projetos em andamentos e a Sr.ª Patrícia se dirigiu aos atiradores, parabenizando-os pela prestação do cumprimento do serviço militar obrigatório, e enfatizou a importância da formação militar para o jovem que ingressa na vida adulta.

Patricia ressaltou ainda, a relevância do trabalho desenvolvido pelo Exército Brasileiro, em parceria com o município em prol dos jovens itamarajuenses que, além de ensinar a arte da guerra, através do serviço militar inicial, forma difusores do civismo, da cidadania e do patriotismo.

O 1º Sgt EB Jermesson reconhece que a contribuição social feita pela Aviação Itamaraju é de grande importância e proporcionará uma economia mensal significativa para cada atirador contemplado.

O transporte até o quartel é uma das principais dificuldades que os jovens encontram, visto que o TG está localizado no bairro Várzea Alegre – distante do centro e dos principais bairros da cidade.