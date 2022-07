Viagem para Paris? Descubra 10 locais eleitos por J.Lo e Ben Affleck

Paris é conhecida como a Cidade Luz, mas para alguns turistas, a capital francesa se destaca como uma das mais românticas do mundo. Por exalar amor, o reduto serviu de cenário para a lua de mel de Ben Affleck e Jennifer Lopez. Eles selaram a união em uma cerimônia em Las Vegas, nos Estados Unidos, no último dia 17. Depois da troca das alianças, os recém-casados pousaram em solo parisiense.

Ao contrário da maioria dos casais, Ben e J.Lo optaram por aproveitar a lua de mel acompanhados dos frutos de relacionamentos anteriores. O ator levou as filhas, Violet, de 16 anos, e Seraphina, 13. Já a cantora e atriz não ficou longe dos gêmeos Max e Emme, 14. Durante a temporada, a família transitou por vários pontos turísticos parisienses e deixou a Coluna Claudia Meireles com o desejo de se teletransportar para a cidade.

Abaixo, confira 10 lugares por onde o casal — intitulado com o shipper Bennifer — e herdeiros deram uma ilustre passadinha!

Os recém-casados agitaram as avenidas da capital francesa durante lua de mel1 – Hôtel de Crillon Os pombinhos elegeram o Hôtel de Crillon para a estadia, com os filhos, em terras parisienses. Segundo o site do endereço cinco estrelas, a propriedade celebra o espírito da capital francesa, além de ser atemporal, lendário e “descaradamente elegante”. Pertencente à etiqueta hoteleira Rosewood, a hospedagem fica a 300 metros do Jardim das Tulherias e da Champs-Elysées.

Chegada dos pombinhos no Hôtel de CrillonFãs aguardavam J.Lo e Affleck chegarem ou saírem do hotel de luxoO espaço soma 78 quartos, 36 suítes e 10 dependências com experiências mais luxuosas. É o caso do espelho ter uma tevê embutida. Ao longo da hospedagem, os fãs aguardaram os pombinhos na porta do hotel.

2 – Restaurante Plénitude Jennifer Lopez comemorou 53 anos no domingo (24/7). Para brindar a chegada da nova idade, ela e o maridão resolveram jantar no icônico restaurante Plénitude, fixado no primeiro andar do hotel Cheval Blanc Paris. Comandada pelo chef Arnaud Donckele, a casa gastronômica soma estrelas Michelin e outras premiações por apresentar um cardápio ímpar. O cantinho busca explorar os sentidos, não só o paladar.

Chef Arnaud DonckeleVisão que a clientela tem quando se instala em uma das mesas do Plénitude3 – Restaurante Le Flore en L’Île Para jantar no restaurante Le Flore en L’Île, os recém-casados não foram sozinhos. O casal Bennifer estava acompanhado dos filhos. Do reduto de sabores, os visitantes apreciam a vista única da Catedral de Notre-Dame. Em 2016, o endereço passou por uma repaginada, mesmo assim, manteve-se fiel à “atmosfera clássica parisiense”. No menu de sobremesas, consta os famosos sorvetes Berthillon.

Os recém-casados foram ao restaurante Le Flore en l’Île. J.Lo levou o filho Max4 – Cruzeiro no rio Sena Os paparazzi não abandonaram os pombinhos um só segundo. Até sobre as águas, Ben e J.Lo ficaram na mira dos fotógrafos, mesmo assim, não hesitaram em andar de barco com os filhos. A família relaxou em um passeio pelo rio Sena. Em um momento, o ator tirou uma selfie com a primogênita, Violet. Ao término do programa, a cantora saiu de mãos dadas com o filho Max.

5 – Museu do Louvre Ir em Paris e não dar uma passadinha pelo Museu do Louvre pode soar como uma infração gravíssima. O casal não cometeu o equívoco e, obviamente, desfilou pelo ponto turístico. O casal Bennifer não passou despercebido por quem frequentava o lugar na ocasião. Considerado o museu mais visitado do mundo, mais de duas mil pessoas costumam observar as obras de arte do ambiente diariamente.

O casal de saída do Museu do LouvreRodeado de seguranças, o casal Bennifer deu uma passada no Museu do Louvre6 – Restaurante Girafe Mix de restaurante e bar, o Girafe dispõe de uma paisagem privilegiada: a Torre Eiffel. Localizado no coração da Cidade Luz, a casa de sabores apresenta uma atmosfera inspirada no auge dos anos 1930. Com a arquitetura assinada por Joseph Dirand, a ideia é fazer com que a clientela viaje no tempo e se depare com a época de ouro de Paris. O menu de delícias marítimas fica a cargo do chef Benoît Dargère.

7 – Torre Eiffel Pensar em Paris traz à mente alguns monumentos únicos, um deles tem como nome Torre Eiffel. Embora não tenham ido ao ponto turístico à vista dos paparazzi, os recém-casados fizeram questão de apreciar a beleza da construção durante o jantar no Girafe. O casal e os filhos elegeram a mesa mais próxima da torre. Segurando um balão, Jennifer Lopez soltou o artigo festivo em direção à atração quando o relógio marcou meia-noite. Ben fotografou o instante.

A paisagem da casa gastronômica8 – Museu d’Orsay Localizado em uma antiga estação de trem, o Museu d’Orsay recebeu a visita dos recém-casados em um dia da lua de mel. Dedicado às artes plásticas do século 19, o endereço foi inaugurado em 1986. No leque de obras, os visitantes se encantam com as pinturas impressionistas e pós-impressionistas, também com a grande coleção de esculturas e elementos arquitetônicos.

Hall do Museu d’Orsay. J.Lo e Affleck visitaram o ponto turísticoOs recém-casados movimentaram os pontos turísticos parisienses9 – Restaurante Manko Deu para perceber que J.Lo e Ben gostam de comer bem e, por esse motivo, não ficaria de fora do roteiro gastronômico dos pombinhos e filhos: o Manko. O endereço abriu as portas no início de 2016 e, desde então, é um sucesso absoluto. Voltado a gastronomia peruana, o local pode ser chamado como restaurante, bar e cabaré. Por lá, quem chefia as caçarolas é Gastón Acurio, descrito como um embaixador da culinária do país sul-americano.

10 – Jardins do Palácio do Eliseu Atração turística, os jardins do Palácio do Eliseu tiveram um espaço no roteiro do casal Bennifer. Os pombinhos visitaram o ambiente natural da sede da presidência francesa, isto é, a residência oficial do chefe de Estado. Com dois mil hectares, a área cultivada com plantas ornamentais tem um caminho central alinhado com a construção principal. No espaço, consta um longo gramado, ladeado por árvores, flores, bosques, labirinto e fonte.

Jardim do Palácio do Eliseu, residência oficial do presidente da FrançaÀ revista People, uma fonte próxima revelou que os artistas conseguiram ter um momento de paz nos jardins do palácio. “Lá, o casal escapou por algum tempo sozinho”, disse. No recanto de natureza, o ator e a cantora sentaram em um banco. No momento a dois, Ben Affleck aproveitou para capturar cliques da esposa. “Eles compartilharam alguns minutos íntimos em que ficou claro o quanto estão apaixonados”, frisou o informante.

Jennifer Lopez e Ben Affleck só tiveram paz quando visitaram a sede da presidência da França

