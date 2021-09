Viatura da PM capota na BR-101 entre Itamaraju e Teixeira

Destaque



Publicado em 2 de set de 2021 e atualizado às 13:54

Na última terça-feira (31), uma viatura da Polícia Militar capotou na Rodovia BR-101 entre os municípios de Itamaraju e Teixeira de Freitas.

Conforme informações, o acidente aconteceu no km-831 sentido Teixeira quando o condutor teria perdido o controle da direção e capotado a viatura na lateral da via. No veículo encontrava-se dois policiais lotados na 43ª CIPM de Itamaraju que apresentaram ferimentos leves, onde receberam atendimento e foram encaminhados por uma Unidade do SAMU 192 para o Hospital Municipal de Itamaraju para realização de exames mais detalhados.

O acidente foi registrado pelas autoridades policiais e o veículo que ficou completamente destruído foi retirado do local por uma empresa de guincho da região, sendo encaminhado para o pátio local da Unidade policial onde passará por perícia nos próximos dias.