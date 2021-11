Viatura do PETO tomba em ladeira de bairro e carro fica preso em acesso da BR-101

Destaque



Publicado em 14 de nov de 2021 e atualizado às 14:13

Poucos detalhes foram informados sobre um acidente na ladeira do Bairro Bela Vista, durante a tarde deste domingo (14), véspera de feriado em Itamaraju.

No entanto, militares do PETO que é um grupo especial da polícia militar, acabaram tombando na ladeira entre os bairros Bela Vista e Primavera e chegou a envolver na colisão com um veículo de passeio.

Sem registro de feridos graves, moradores auxiliaram no regaste e remoção do veículo do local.

A ladeira já registrou outros acidentes, devido ser um local íngreme, relatos dao conta que no momento do acidente chovia.

Um segundo acidente ocorreu na rotatória entre da rodovia BR-101, envolvendo um veículo de passeio, que tentava acessar a rodovia. Mas acabou subindo o meio fio e ficou danificado.

Novos detalhes a qualquer momento.