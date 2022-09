Vice-campeão do ‘Bake Off Brasil’ morre aos 27 anos; família pede ajuda

O confeiteiro Nathan Santos, vice-campeão da sétima edição do reality show “Bake Off Brasil”, morreu na última terça-feira, 7, aos 27 anos. A informação foi confirmada no perfil oficial do alagoano no Instagram. “É com grande pesar que comunicamos o falecimento do inesquecível Nathanael Santos”, informou a nota. A família do confeiteiro também usou as redes sociais para pedir ajuda financeira aos amigos e seguidores “para as despesas do funeral”. Uma amiga de Nathan declarou nos stories: “Estamos tentando proporcionar ao nosso amigo o mais digno velório possível. Está todo mundo muito abatido, muito abalado”. A causa da morte não foi divulgada. O sepultamento acontecerá no Memorial Parque Maceió e o horário ainda não está definido. Nadja Haddad, apresentadora do reality de confeitaria exibido no SBT, prestou sua homenagem a Nathan. “Dedicado, esforçado, apaixonado por confeitar. Ousadia com sabores era o seu forte! Se destacou brilhantemente na temporada passada do nosso ‘Bake Off Brasil’, conquistando vaga na grande final! E conquistou muitas amizades também, muitas! Nosso menino arretado, foi recolhido pelo Senhor Jesus no dia de ontem. Jamais compreenderemos o porquê desse chamado tão precoce aos olhos humanos. Mas sabemos que, para tudo, Deus tem um propósito. Estamos de luto. Estamos arrasados”, declarou.

