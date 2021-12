Vice-prefeito Dalvadisio Lima recebe governador em Itamaraju

Destaque



Publicado em 12 de dez de 2021 e atualizado às 15:37

Na manhã deste domingo o governador Rui Costa esteve em Itamaraju para avaliar a situação causada pelas fortes chuvas que alagaram e destruíram diversos bairros do município.

Dalvadisio Lima dialogou com o governador Rui Costa e com o senador Jaques Wagner para que possam continuar mobilizando todo aparato do Estado em favor da população, principalmente as pessoas mais vulneráveis, moradores dos bairros ribeirinhos, distrido de Nova Alegria, dentre outros.

O governador disse que já mobilizou toda sua base de deputados para reforçar junto ao governo federal, ações diretas para beneficiar a população que foi atingida pelos desastres naturais causados pelas chuvas. Rui pontuou também que irá disponibilizar toda estrutura estadual na recuperação das estradas estaduais que foram destruídas e irá reunir com seus secretários para viabilizar recursos para ajudar todos os municípios baianos que necessitam de apoio.

Equipe Radio Extremo Sul