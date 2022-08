Victor Pecoraro expõe motivo do fim do casamento com Renata Muller: “Tomo decisões”

Victor Pecoraro resolveu usar a caixinha de perguntas do Instagram e comentar sobre a polêmica envolvendo o fim do casamento com Renata Muller. O ex-Fazenda foi acusado de trair a ex-esposa e foi criticado nas redes sociais.

+ Ex-mulher de Victor Pecoraro se pronuncia sobre separação

Um seguidor perguntou sobre seu relacionamento atual com Rayanne Morais. “Você está muito apaixonado pela Rayanne ou é só carência?”, questionou. “Carência não acaba com casamento de 13 anos, mas sim falta de amor, respeito e carinho. E não é da noite para o dia. Não é carência, não. É amor”, respondeu Pecoraro.

“Eu me dou muito bem (com as críticas), porque não são críticas, são julgamentos de pessoas extremamente doentes (…). Só vejo isso como um bando de gente fofoqueira, que não tem o que fazer, e gosta de ficar cuidando da vida dos outros”, completou ele.

Foto: Reprodução

Renata Muller revela reação da filha após polêmica de traição Renata Muller usou suas redes sociais para revelar a reação da filha mais velha ao descobrir a polêmica de traição envolvendo Victor Pecoraro. Segundo ela, Sofia de 12 anos, tentou jogar as roupas do pai no lixo, mas foi impedida pela mãe. A filha mais nova do casal ainda não entende a situação como a irmã mais velha.

“Minha filha mais velha viu uns stories e fotos e ficou bastante revoltada, ficou muito abalada e estressada. Chegou a pegar um saco de lixo que tinha na gaveta, foi lá no quarto e começou a colocar todas as roupas dele — muitas ainda estão aqui. Ela começou falar: ‘Vou jogar fora’, ‘Vou colocar para doação’. Eu que falei ‘não’”, contou Renata.

Confira as últimas novidades dos famosos:

+ Ana Clara mostra pedacinho de casa nova e anuncia: “Tô morando sozinha”

+ Ex-BBB Flay se irrita com comentários sobre o seu sotaque e manda recado para seguidor

+ Grávida de quatro meses, Cintia Dicker mostra sua barriguinha