Vidal posta foto ao lado de Alexis Sánchez e agita a torcida do Flamengo

O Flamengo segue de olho no mercado em busca de reforços. O clube rubro-negro confirmou, nos últimos dias, os nomes do atacante Éverton Cebolinha e do volante chileno Vidal.

Outros vêm sendo especulados no Ninho do Urubu. Um deles é o do atacante Alexis Sánchez, também chileno. E uma foto postada por Vidal, ao lado do compatriota e colega de seleção, agitou os torcedores flamenguistas.

Sánchez estava na Internazionale de Milão e parece ter ganhado um apoiador de peso para chegar ao Rio de Janeiro.

A imprensa italiana afirma que a Inter está disposta a ceder o atacante. No entanto, o jogador pretende manter o padrão salarial, o que vem dificultando o trabalho dos interessados em seu futebol. E não são poucos.

Antes do Flamengo, Sánchez não teria chegado a acordo com Galatasaray-TUR, Sevilla-ESP, Villarreal-ESP, Colo-Colo-CHI e River Plate-ARG.