As redes sociais foram movimentadas nesta sexta-feira (1º) após vídeos do show de Adele em Londres começarem a circular. Durante o evento a britânica soltou um “fora, Bolsonaro”.

Quando interagia com a plateia, um rapaz aparentemente brasileiro pediu para ela dizer “go out Bolsonaro” e a cantora repetiu a expressão logo em seguida, para o delírio do público.

O vídeo foi compartilhado no Twitter e empolgou os críticos do presidente. Confira: