Vídeo: amiga de longa data, Ana Maria homenageia Jô Soares ao vivo

Ana Maria Braga surgiu ao vivo no encerramento do Mais Você desta sexta-feira (5/8) para homenagear Jô Soares, que morreu na madrugada, aos 84 anos. Ana explicou que o programa já estava gravado, mas que fez questão de falar sobre o comunicador. “Porque sem o Jô, o Brasil fica mais triste”, lamentou.

Ana lembrou a trajetória de Jô na televisão brasileira e falou sobre o período em que chegou à Globo e passou a conviver com o comunicador, em meados de 2000.

Na época, Ana havia deixado e Jô retornava à emissora dos Marinho após fazer sucesso no SBT. “Aqui na Globo quando chegamos, eu Luciano Huck, Serginho Groisman e o Jô. A gente formou um time, se encontrava praticamente todos os dias ou pelo menos nos dias que ele vinha gravar o programa”, contou.

“Uma das coisas que mais me marcava é que quando eu saía daqui eu levava o Jô junto comigo por causa do grande abraço que ele dava e o beijo que ele não dispensava. E eu levava ele comigo porque ele era um dos homens mais cheirosos do mundo, saía com o perfume do Jô que sempre me acompanhava. Ficava comigo não só pela genialidade, pela amizade, pelo cara que ele sempre foi. Um presente inigualável ter convivido com ele. Agora ele tá lá ao lado do seu filho e do grande amigo Max Nunes”, disse Ana.

“A gente fica com o legado, as obras e a gratidão e as por todas as emoções alegrias que esse grande gênio nos presenteou ao longo de uma vida dedicada a todas as artes, principalmente a arte de fazer as pessoas felizes, um Brasil mais feliz”, declarou a apresentadora, antes de exibir um trecho de sua entrevista ao “Gordo”.

Morte Jô Soares morreu na madrugada desta sexta-feira (5/8), aos 84 anos. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde 28 de julho, para tratar de uma pneumonia. A causa da morte não foi informada pela família.

O enterro e velório do corpo de Jô serão reservados à família e aos amigos. A data e o local ainda não foram informados.

Ex-mulher de Jô, Flavia Pedras informou a morte na sua rede social. “Faleceu há alguns minutos o ator, humorista, diretor e escritor Jô Soares. Nos deixou no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, cercado de amor e cuidados”, disse.