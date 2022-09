Vídeo: Argentina registra protestos após atentado contra Kirchner

Após a tentativa de homicídio de Cristina Kirchner, argentinos organizaram manifestações, nesta sexta-feira (2/9), na Plaza de Mayo, em Buenos Aires, em apoio à vice-presidente. Desde as primeiras horas do dia, os manifestantes se concentram no centro da capital depois que o presidente Alberto Fernández decretou feriado nacional para que o “povo pudesse se expressar”.

Os primeiros registros de atos ocorreram em frente à Casa Rosada – sede da Presidência da Argentina – por volta das 10h. Os presentes penduraram bandeiras e levantaram cartazes em apoio à Cristina. De lá, seguiram para marchar em direção a outro ponto turístico, a Plaza de Mayo. As informações são do Clarín.

Veja:

Yendo a Plaza de Mayo pic.twitter.com/DwMEGYZ2EH

— Mayra Mendoza (@mayrasmendoza) September 2, 2022

Além do ato concentrado no centro, outros pontos da capital também tiveram manifestações isoladas em repúdio ao episódio de violência ocorrido no momento em que a vice argentina cumprimentava apoiadores.

O autor da tentativa de homicídio é o brasileiro Fernando Andrés Sabag Montiel, 35 anos, que trabalha como motorista de aplicativo.

O atirador já tem antecedente criminal e seria filho de imigrantes. Acabou detido em março de 2021 por portar uma arma. Na ocasião, Fernando foi abordado por policiais após ser flagrado em um carro sem placa.

Enquanto conversava com os agentes de segurança, uma faca de 35 centímetros caiu. O brasileiro afirmou que andava com a arma, que foi apreendida, para defesa pessoal.

