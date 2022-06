Vídeo: armados, homens invadem clínica dentária e fazem reféns no DF

Policiais militares do 11º Batalhão prenderam em flagrante dois homens que invadiram uma clínica dentária na Quadra 414 de Samambaia e fizeram funcionários e clientes reféns. O caso ocorreu na tarde desta quarta-feira (8/6).

Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento registraram a ação dos assaltantes. Veja:

Por volta das 17h45, os criminosos invadiram a clínica dentária e anunciaram o assalto. Um deles estava armado com uma pistola calibre 9mm, que usou para ameaçar os funcionários e clientes.

As vítimas foram trancadas no banheiro do local. Porém, uma delas conseguiu fugir e acionar a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Os policiais chegaram rápido ao local e conseguiram deter os assaltantes e libertar as vítimas.

