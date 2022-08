Vídeo: baixista do Guns N’ Roses nada com botos em Manaus

Duff McKagan, baixista da banda Guns N’ Roses, aproveitou a estadia em Manaus para fazer um mergulho com botos, enquanto não chega o dia do show. A banda se apresenta no dia 1º de setembro, na Arena da Amazônia.

É a primeira apresentação dessa atual temporada em solo brasileiro, que ainda terá uma participação no Rock in Rio, no dia 8 de setembro, além de shows em outras cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Curitiba e Porto Alegre.

