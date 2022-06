Vídeo: cadela é amarrada na traseira de carro e puxada. PCGO investiga

Goiânia – Circula nas redes sociais o vídeo de uma cadela amarrada ao engate de um carro, correndo para acompanhar o veículo, quase sendo arrastada. A situação flagrada no município de São Luís de Montes Belos, no oeste goiano, é investigada pela Polícia Civil de Goiás (PCGO). A cena foi feita na tarde da última segunda-feira (30/5).

As imagens mostram a cachorra amarrada, pelo pescoço, ao engate de um carro branco em movimento. Para acompanhar o veículo e não ser arrastado, o animal corre bastante. Conforme a polícia, testemunhas conseguiram convencer a motorista do carro a parar e colocar o animal para dentro do veículo.

Veja:

De acordo com a corporação, a motorista já foi identificada. Segundo o delegado responsável sobre o caso, Luiz Fernando Pereira Ribeiro, foram tomadas as devidas diligências e a investigação é para concluir se houve ou não o crime de maus-tratos, que pode levar de 2 a 5 anos de prisão.

Ele informou à TV Anhanguera que a tutora teria dito que iria levar o animal para o pet-shop para banho e tosa. Como a cadela teria se recusado a entrar no interior do veículo, segundo a mulher, ela disse achar que não teria problema em amarrar o bicho no engate e sair puxando pelas ruas da cidade.

Mais sobre o assunto Entorno Mulher é presa por deixar cachorros amarrados no meio de fezes e urina



Brasil Cachorro é amarrado em trilho de trem e tem a cabeça cortada em SC



Brasil Vídeo: cão é amarrado em carro e arrastado ganindo de dor por estrada



Brasil Motorista é preso por arrastar cão amarrado em carro em Santa Catarina



A cena acabou chamando a atenção e causando revolta nas pessoas que filmaram o ocorrido e acionaram a polícia. O delegado informou que achou inadequada a maneira como a cadela foi puxada, mas ainda não concluiu o inquérito sobre o caso.