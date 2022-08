Vídeo: câmera flagra tentativa de arrombamento no centro

Na madrugada da última sexta-feira (26) de agosto, o sistema de monitoramento de uma empresa localizada no centro da cidade, flagrou a tentativa de um arrombamento.

O bandido tentou por cerca de 40 minutos arrombar o local, na tentativa de consumar o furto (ilícito).

Durante o período matutino, os proprietários notaram as marcas da tentativa de invasão e decidiram consultar o sistema, sendo possível perceber a ousadia do bandido, que fugiu sem conseguir levar qualquer produto do local.

As autoridades policiais foram informadas e as imagens cedidas na tentativa de identificar o criminoso, ou ajudar em outras apurações.

“A polícia sempre destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através dos telefones 190 e 197. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”.