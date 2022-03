VÍDEO: Câmeras registram furto de motocicleta no centro de Itamaraju

Destaque



Publicado em 7 de mar de 2022 e atualizado às 21:45

Uma motocicleta foi furtada num estacionamento no centro de Itamaraju, no final da tarde desta segunda-feira (07), no centro de Itamaraju.

A vítima estacionou sua motocicleta num estacionamento localizado na praça das Nações Unidas localidade repleta de agências bancarias e levou o veículo de forma tranquila.

A ação foi registrada pelo sistema de monitoramento demonstrando a audácia do bandido.

A vítima procurou as autoridades policiais e relatou o fato. Onde o criminoso levou a moto Honda Fan 2021 de cor prata RCY-4B21, licenciada em Itamaraju.

Em relatos às autoridades a mulher contou estacionou a moto ao retornar foi percebida a falta da motocicleta, ainda chegou realizar buscas sem êxito.

A Polícia ainda solicita a população, caso souber de qualquer informação sobre o paradeiro da moto, denuncie através das centrais Policia Militar (190) e Policia Civil (197).