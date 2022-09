Vídeo: Coldplay canta música em português no RiR e enlouquece web

O nome da banda Coldplay tomou conta de todas as redes sociais neste domingo (11/9) por conta da apresentação que o grupo fez no Rock in Rio 2022. No Twitter, internautas subiram a tag “Coldplay” e afirmaram que a apresentação foi a melhor de todo o festival carioca.

Em certo momento, Cris Martin pegou o público de surpresa ao cantar uma versão inédita de Magic em… português!

Veja:

nunca vi um cantor internacional se dedicar tanto pra fazer um show aqui, coldplay simplesmente cantou magic em português #RockInRio pic.twitter.com/xXGbI894n3

— bigger than bia; (@btomlinsun) September 11, 2022

No Twitter, internautas enlouqueceram com a versão em português da canção, uma das músicas de maior sucesso do grupo.

“MEU DEUS COMO ELES SÃO QUERIDOS FIZERAM UMA VERSÃO DE MAGIC EM PORTUGUÊS EU TE AMO COLDPLAY”, comemorou um. “Eu não acredito que em plena 1h e 36m da manhã eu tô podendo ver o coldplay cantando magic em português e vendo o chris martin igual um bêbado do bar na esquina com esse chapéu caindo falando “chama de magiaaaa”, brincou outro.

