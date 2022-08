Vídeo: Datena flagra repórter ao celular e aplica “punição” ao vivo

José Luiz Datena aplicou uma “punição” ao repórter Marcelo Moreira por flagrá-lo ao celular durante o Brasil Urgente. Embora não tenha gostado da distração do colega, o apresentador da Band brincou com a situação e disse que iria suspendê-lo por “três segundos”.

“Ô, Marcelo, para de mexer no telefone que você está na tela!”, bradou Datena ao ver o repórter com a cabeça baixa digitando no celular. Moreira, assustado, prontamente se posicionou como mandou o titular do Brasil Urgente.

Logo em seguida, Datena mostrou que estava bem com a atitude do colega e aplicou-lhe uma punição branda: “Por gentileza, pare de trocar mensagens, senão você vai tomar dois segundos e meio de suspensão, três segundos!”.

Enquanto aguardava sua vez para informar sua notícia, Moreira ouviu Datena contar dois segundos e meio proibindo-o de falar. Quando finalmente pôde abrir a boca, recebeu um elogio do apresentador.

“Nosso mais antigo colaborador, o primeiro repórter desse time que está com a gente, por isso a gente trata o Marcelo com tanto carinho”, disse Datena.

