Vídeo: dupla invade comércio na Asa Sul e furta vinho, uísque e vodca

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que dois bandidos invadiram um restaurante na 407 Sul para furtar bebidas alcóolicas. O crime ocorreu na madrugada desta quarta-feira (3/8), por volta da 1h55.

No vídeo, é possível ver a dupla agindo rapidamente. Um dos suspeitos pega as bebidas das prateleiras, enquanto o outro guarda tudo em uma mochila. De acordo com a dona do estabelecimento, o prejuízo chegou a R$ 30 mil. A dupla levou várias garrafas de vinho, uísque e vodca.

Veja a ação dos autores:

“Ficamos frustrados. A gente trabalha tanto para conseguir as coisas e acontecer isso é muito desanimador. Mesmo investindo em segurança, essas coisas acontecem. As câmeras não intimidam os bandidos”, lamentou a vítima, que preferiu não se identificar.

Segundo a empresária, apesar da frustração, o estrago poderia ter sido maior, pois o restaurante é equipado com televisões, impressoras, filtros e outros equipamentos.

A vítima ainda não registrou ocorrência.

